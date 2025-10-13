В Туле прошел всероссийский форум по вопросам семьи и традиций

Форум прошел во время XXIV Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребенка в регионах. Он собрал около 1700 человек со всей страны. Во время форума прошли различные заседания и панельная дискуссия с деятелями культуры. Кроме того, на мероприятии работали десять площадок: «Многодетные семьи», «Семьи, воспитывающие детей с инвалидностью и ОВЗ», «Поддержка традиционной культуры», «Культура в цифровой среде» и другие.