В Туле прошел всероссийский форум по вопросам семьи и традиций

Всероссийский форум «Семья и культура: смыслы, практики, традиции» состоялся в Туле 8 и 9 октября в соответствии с задачами национального проекта «Семья», сообщили в областном министерстве труда и социальной защиты.
Форум прошел во время XXIV Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребенка в регионах. Он собрал около 1700 человек со всей страны. Во время форума прошли различные заседания и панельная дискуссия с деятелями культуры. Кроме того, на мероприятии работали десять площадок: «Многодетные семьи», «Семьи, воспитывающие детей с инвалидностью и ОВЗ», «Поддержка традиционной культуры», «Культура в цифровой среде» и другие.
Помимо этого, для участников форума провели мастер-классы и экскурсии, подготовили галерею региональных социокультурных практик для семей с детьми. Отмечается, что во время форума работала выставка-хоровод «Игрушка 360». Ее особенность в том, что представленные в экспозиции глиняные изделия вращаются на подиумах. Таким образом создается эффект хоровода.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.