Синоптики предупредили про мокрый снег в Беларуси во вторник, 14 октября, сообщает портал pogoda.by.
Согласно прогнозу синоптиков, во вторник за погоду в стране и далее будут отвечать тыловая часть циклона, центр которого находится над Европейской территорией России, а также холодные неустойчивые воздушные массы с северных широт. Будет облачно с прояснениями.
На большей части территории Беларуси ожидаются осадки в виде дождя, возможен мокрый снег. Ветер окажется северо-западный, западный, местами порывистый. Ночью температура воздуха будет от +1 до +6 градусов. Днем прогнозируется от +4 до +10 градусов.
Ранее синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой будет погода в Беларуси на неделе с 13 по 19 октября: «Начнутся дожди и заморозки».
