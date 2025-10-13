Ричмонд
Воронежские педагоги посетили промышленно-транспортный техникум в Лисках

Во время экскурсии им показали, как в учебном заведении проводят занятия по актуальным направлениям информационных технологий.

Преподаватели из Воронежа по проекту «Педагогические тропы» посетили Лискинский промышленно-транспортный техникум имени А. К. Лысенко. Это учебное заведение является базой кластера «Машиностроение» федпроекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в областном министерстве образования.

Для преподавателей провели экскурсию по аудиториям. Также им показали материально-техническое оснащение техникума и «IT-куб». Участники экскурсии увидели, как их коллеги проводят занятия по актуальным направлениям информационных технологий. А директор техникума Нелли Бровченко рассказала о достижениях учебного заведения.

Уточним, что проект «Педагогические тропы» призван сформировать у преподавателей представление о возможностях системы образования. По нему проводят различные экскурсии и мероприятия, способствующие повышению квалификации учителей и развитию практики наставничества.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.