В Челябинске прошел «Кубок защитников Отечества»

Спортивные соревнования среди ветеранов боевых действий и участников специальной военной операции «Кубок защитников Отечества» состоялся 11 октября в Челябинске в соответствии с целями и задачами госпрограммы «Спорт России», сообщили в аппарате губернатора и правительства региона.
В состязании приняли участие 94 спортсмена. Соревнования прошли в спорткомплексе «Динамо». Ветераны боевых действий и участники СВО состязались в восьми видах спорта. Среди них — стрельба из пневматической винтовки и из лука, спортивное метание ножа, настольный теннис, шашки, пауэрлифтинг, армрестлинг и бокс.
Организаторы отметили, что проведение подобных мероприятий способствует социальной интеграции ветеранов боевых действий и служит примером для подрастающего поколения. А на церемонии открытия заместитель губернатора Челябинской области Станислав Мошаров подчеркнул, что на Южном Урале за последние пять лет открыли более 100 спортивных сооружений.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.