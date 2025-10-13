Ричмонд
В Тюмени состоялись «Гонки дронов»

Победители получат возможность войти в сборную региона и защищать его честь на соревнованиях национального и международного уровней.

«Гонки дронов» прошли 10 октября в тюменском детском технопарке «Кванториум», который работает и развивается по нацпроекту «Молодежь и дети», сообщили во Дворце творчества и спорта «Пионер».

Соревнования состоялись во время областного чемпионата по робототехнике и программированию. В них приняли участие 14 юных пилотов из Тюмени, Тобольска, Ишима и Казанского района. Каждый из ребят управлял собственным FPV-дроном. Им нужно было проконтролировать, чтобы их беспилотник прошел сложную трассу с туннелем, виражами и другими препятствиями.

Победителей наградят на XVIII Тюменском цифровом форуме-выставке «ИНФОТЕХ 2025», который состоится 22−23 октября. Лучшие пилоты получат возможность войти в сборную Тюменской области и представить регион на соревнованиях национального и международного уровней.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.