В Тюмени состоялись «Гонки дронов»

Соревнования состоялись во время областного чемпионата по робототехнике и программированию. В них приняли участие 14 юных пилотов из Тюмени, Тобольска, Ишима и Казанского района. Каждый из ребят управлял собственным FPV-дроном. Им нужно было проконтролировать, чтобы их беспилотник прошел сложную трассу с туннелем, виражами и другими препятствиями.