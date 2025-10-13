Ричмонд
Еще две «дачные» электрички отменят в Нижегородской области

Еще две электрички отменят в Нижегородской области в октябре.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщает ЦРТС. Отмечается, что решение принято в связи с сезонным снижением пассажиропотока и переходом на зимнее расписание. Так, с 25 октября по субботам перестанут курсировать поезда по маршруту №№ 6616/6625 «Нижний Новгород — Семенов — Нижний Новгород». А с 26 октября отменяется воскресный рейс №№ 6608/6619 «Нижний Новгород — Тарасиха — Нижний Новгород».

Напомним, «дачные электрички» в регионе начали отменять в конце сентября. Также сообщалось, что Минтранс России изучает возможность запуска в Нижнем Новгороде системы городских электричек, аналогичной МЦД.