В Новосибирске не будет салюта в новогоднюю ночь

Жители Новосибирска в шестой раз подряд встретят Новый год без традиционного фейерверка.

«В настоящее время организация праздничного фейерверка в честь Нового 2026 года не запланирована», — сообщили в мэрии.

Впервые его отменили в 2020 году из-за пандемии коронавируса. В последующие годы масштабные уличные празднования не возобновлялись, в том числе на фоне изменений в организации публичных мероприятий после начала СВО.

Также власти сообщили, что главную городскую ёлку украсят уже использовавшимися в прошлые годы гирляндами, шарами и снежинками. Новых декораций для общественных пространств закупать не будут.

Ранее мы писали, что улица Ленина станет пешеходной с 1 декабря. Елизавета Казакова.