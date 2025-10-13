В Новосибирске не будет салюта в новогоднюю ночь

«В настоящее время организация праздничного фейерверка в честь Нового 2026 года не запланирована», — сообщили в мэрии.
Впервые его отменили в 2020 году из-за пандемии коронавируса. В последующие годы масштабные уличные празднования не возобновлялись, в том числе на фоне изменений в организации публичных мероприятий после начала СВО.
Также власти сообщили, что главную городскую ёлку украсят уже использовавшимися в прошлые годы гирляндами, шарами и снежинками. Новых декораций для общественных пространств закупать не будут.
Ранее мы писали, что улица Ленина станет пешеходной с 1 декабря. Елизавета Казакова.