Как выглядит станция «Новая Лахта» в Петербурге

Кроме того, для обеспечения транспортной доступности продолжается строительство магистрали М-32, которая соединит Приморское шоссе с трассой М-49, поселком Ольгино и кварталами Юнтолово. На данный момент на развязке с Приморским шоссе возведены 12 из 23 опор путепровода, готовность которого составляет 20%. После завершения строительства будут построены ещё два лестничных спуска в подземный тоннель у перспективных остановок общественного транспорта.