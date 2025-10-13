Как выглядит станция «Новая Лахта» в Петербурге

Станцию «Новая Лахта» в Приморском районе Петербурга открыли 29 августа. В понедельник, 13 октября, платформу посетили губернатор города Александр Беглов, председатель Заксобрания Александр Бельский и начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин, сообщили в пресс-службе правительства города.
Платформа длиной 264 метра рассчитана на все типы пригородного подвижного состава и оборудована навесом, интерактивными информационными экранами и скамейками. К станции ведет подземный переход длиной 240 метров, который позволяет безопасно пересечь Приморское шоссе, Высотную улицу и продолжение Шуваловского проспекта. Это один из самых длинных тоннелей Петербурга, не связанных с метро, с пятью лифтами для маломобильных граждан, гранитной облицовкой пола и металлокерамическими стенами.
Станция построена в едином стиле с комплексом «Лахта центр» и улучшит транспортную доступность как для делового центра, так и прилегающих микрорайонов.
Кроме того, для обеспечения транспортной доступности продолжается строительство магистрали М-32, которая соединит Приморское шоссе с трассой М-49, поселком Ольгино и кварталами Юнтолово. На данный момент на развязке с Приморским шоссе возведены 12 из 23 опор путепровода, готовность которого составляет 20%. После завершения строительства будут построены ещё два лестничных спуска в подземный тоннель у перспективных остановок общественного транспорта.