Магнитная буря на Земле утихла

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Магнитная буря, начавшаяся на Земле 12 октября из-за влияния корональной дыры, пока утихла. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.
Согласно мониторингу космической погоды, отметили в ИПГ, возмущенность магнитного поля Земли, которая измеряется по шкале из пяти уровней, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо», находится на отметке «штиль».
Магнитная буря, вызванная влиянием корональной дыры на Солнце, началась вечером 12 октября и достигла только «слабого» уровня.