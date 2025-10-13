«13-летняя внучка по ошибке запустила двигатель». В Ивьевском районе пенсионер погиб, попав под колесо трактора

Под Ивье пенсионер погиб под колесами трактора — внучка по ошибке запустила двигатель. Подробности сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
По информации следствия, 12 октября, в воскресенье, 65-летний мужчина решил заправить личный трактор. Мужчина попросил свою 13-летнюю внучку включить зажигание трактора для проверки уровня топлива.
«Установлено, что ребенок по ошибке запустила двигатель трактора. Техника сразу же поехала вперед», — отметили в ведомстве.
В СК добавили, что в силу возраста школьница не смогла остановить трактор. Мужчина пытался ей помочь и попал под колесо транспортного средства.
