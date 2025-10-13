Ричмонд
Поиски свернули спустя три дня: волонтерам удалось отыскать пропавшую жительницы Башкирии

В Башкирии завершились поиски 43-летней женщины.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии завершились поиски 43-летней женщины. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».

Женщина пропала на прошлой неделе — 10 октября. Она ушла из дома в селе санатория Алкино Чишминского района и долго не возвращалась обратно. Недавно волонтеры опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» радостное известие.

— Найдена, жива! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске! — заявили добровольцы.

Где все это время была женщина — не уточняется.

