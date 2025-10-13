Если не перестанете парковаться — повысим снова. Смольный рассказал, чего ждет от новых тарифов на парковку

В преддверии введения новых тарифов чиновники рассказали, как будет расширяться зона платной парковки, в каком случае будут снижать цену, а в каком снова повышать, а также куда пойдут деньги, собранные с автомобилистов.
На вопросы журналистов представители транспортного блока правительства Петербурга ответили в ходе пресс-конференции ТАСС 13 октября.
В соответствии с новыми правилами вся зона платной парковки будет разделена на четыре категории, для каждой из которых будет установлен свой тариф. Самый низкий в «КЗ 1» составит 100 рублей в час. Самый высокий в «КЗ 4» — 360 рублей в час. Тарифы для «КЗ 2» и «КЗ 3» составят соответственно 200 рублей и 280 рублей в час.
Какого эффекта ждут власти города от повышения цен на платную парковку?
Вводя новые тарифы, власти города рассчитывают снизить уровень загрузки парковочного пространства в историческом центре города, рассказала заместитель председателя комитета по транспорту Александра Бахмутская. Цель — перераспределить транспортные потоки так, чтобы разгрузить самые оживленные улицы, сократить блуждающий трафик, то есть число машин, которые вынуждены кружить в поисках свободного парковочного места, а также повысить оборачиваемость парковочных мест.
Эффект от нововведения должны ощутить и жители центральных районов. «При введении дифференцированных тарифов они почувствуют еще раз, насколько хорошо жить в центре города, несмотря на узкие улицы, несмотря на трафик и на все остальное», — отметил директор Городского центра управления парковками Санкт‑Петербурга Михаил Курдяев. Другие же автомобилисты смогут воспользоваться более тихими и дешевыми улицами. Таких, по его словам, 15% от всех участков платной парковки.
100 рублей — уже не деньги.
Генеральный директор Центра транспортного планирования Санкт‑Петербурга Рубен Тертерян выразил ожидания в цифрах. По его словам, после введения платной парковки в Петербурге средняя скорость движения в ее зоне выросла до 26 км в час. Но в 2024 году скорость стала снова падать и снизилась до 25 км в час.
Тариф 100 рублей час перестал быть сдерживающим фактором, загрузка зоны платной парковки выросла, появился блуждающий трафик, пояснил он. А раз так, то цену пора поднимать.
Сейчас 50% автомобилистов паркуются менее чем на полчаса, 78% стоят в зоне платной парковки не более полутора часов. Для этих людей власти хотят обеспечить наиболее комфортные условия.
А вот тех, кто оставляет машину дольше, чем на 2,5 часа, то есть чья цель поездки ближе к рабочей, наоборот, должно стать меньше. В Центре транспортного планирования рассчитывают, что часть таких водителей после повышения цен пересядут на общественный транспорт. Сейчас индивидуальным транспортом, включая такси, пользуются 26−27% горожан. «Мы считаем, что в центральной парковочной зоне, в той части, где коэффициенты КЗ 2, КЗ 3, КЗ 4, доступность общественного транспорта обеспечена», — заявил Рубен Тертерян.
По словам Александры Бахмутской, власти Петербурга ожидают увеличения средней скорости движения транспорта после введения новых тарифов, но на сколько именно — будет зависеть от того, насколько эластичным окажется спрос.
Как новые тарифы пополнят бюджет и куда пойдут деньги?
На прямой вопрос о том, насколько вырастут поступления в бюджет после введения новых тарифов, участники-пресс-конференции не ответили. Ранее «Фонтанка», со ссылкой на источник, рассказывала, что дополнительные поступления в 2026 году могут составить 5 млрд рублей. С учетом того, что в 2025-м при 100-рублевом плоском тарифе доходы прогнозировались на уровне 5,5 млрд рублей, общая сумма, собранная с автомобилистов, обещает перешагнуть за 10 млрд рублей.
Александра Бахмутская сообщила, что предварительный расчет уточнят через месяц использования парковочного пространства на новых условиях. Что касается того, куда пойдут деньги, чиновник напомнила о «больших бюджетных расходах на обновление общественного транспорта».
Ранее «Фонтанка» сделала расчет, при котором при текущем уровне заполняемости повышение тарифов могло бы принести бюджету более 30 млрд рублей. Однако в данном случае не учитывалось, что парковкой пользуются льготники, владельцы парковочных разрешений местных жителей, а также те, кто покупает абонементы.
Будет ли расширяться зона платной парковки?
В декабре в зону платной парковки войдут 29 участков, рассказал Михаил Курдяев. Это даст 1000 дополнительных парковочных мест. «Это те улицы, которые в свое время либо были закрыты, либо ремонтировались, либо каким-то образом еще использовались», — пояснил он.
Перечень этих улиц ранее публиковала «Фонтанка». Все они находятся в пределах Центрального и Адмиралтейского районов.
Расширение зоны на другие районы будет зависеть от того, как изменится востребованность платного парковочного пространства в четырех центральных районах. «На данный момент мы посмотрим, как будут реагировать горожане и гости города на введение дифференцированного тарифа», — пояснила Александра Бахмутская.
В каком случае цены на парковку могут снизить и когда ждать новых повышений?
Дальнейшее изменение тарифов будет зависеть от эластичности спроса.
В комитете по транспорту будут мониторить уровень загрузки, рассказала Александра Бахмутская. Цель — чтобы после введения новых тарифов он не превышал 70−85% процентов. «По результатам мониторинга у нас есть возможность принимать решение как в сторону повышения тарифа по конкретным парковочным зонам, так и в обратную сторону», — пояснила она.
Если улица, которая сейчас находится в самой дорогой зоне КЗ 4, будет загружена менее чем на 85%, она перейдет в зону КЗ 3 и, таким образом, стоимость часа парковки снизится. Если же загрузка, несмотря на повышение цены, не будет падать, то цена, наоборот, будет расти.
Будет ли меняться подход к оплате парковки по примеру Москвы?
Динамического подхода, при котором цена на парковку в зависимости от уровня загрузки меняется в течение дня, в Петербурге не будет, рассказала Александра Бахмутская.
Также не планируется вводить опцию постоплаты по московскому примеру, добавил Михаил Курдяев. Сейчас приложение петербургских парковок не позволяет исправить ошибку: доплатить за истекшее не оплаченное время после завершения сессии или изменить момент начала парковки, например, в случае если водитель припарковался и вспомнил, что забыл ее оплатить позднее, чем через 10 минут. По словам Михаила Курдяева, добавлять в приложение такой функционал не позволяет нормативная база. Он предложил для ее корректировки обратиться к депутатам Законодательного собрания.
Приложение платных парковок Петербурга уже адаптировано под новые тарифы. Для водителей, которые им не пользуются, в парковочной зоне установлено более 20 тысяч табличек с информацией, с помощью которых автовладельцы смогут найти более дешевую улицу поблизости.
Как изменится подход к уборке зоны платной парковки.
Комитет по благоустройству сформировал 35 мобильных бригад, которые будут работать в зоне платной парковки, рассказал Михаил Курдяев. Также в зонах с минимальной загрузкой выделено 2500 парковочных мест для временного складирования снега, откуда он потом будет вывозиться на снегоприемные пункты. График уборки будет отображаться в приложении, водителями также сообщат об нем пуш-уведомлениями.
Уборку зоны платной парковки будут постоянно мониторить. В первую очередь, снег будут убирать возле больниц, школ и других социальных объектов. «Очень надеемся, что совместная работа с комитетом по благоустройству даст хорошие результаты в эту зиму», — заключил Михаил Курдяев.