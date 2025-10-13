Если не перестанете парковаться — повысим снова. Смольный рассказал, чего ждет от новых тарифов на парковку

Эффект от нововведения должны ощутить и жители центральных районов. «При введении дифференцированных тарифов они почувствуют еще раз, насколько хорошо жить в центре города, несмотря на узкие улицы, несмотря на трафик и на все остальное», — отметил директор Городского центра управления парковками Санкт‑Петербурга Михаил Курдяев. Другие же автомобилисты смогут воспользоваться более тихими и дешевыми улицами. Таких, по его словам, 15% от всех участков платной парковки.