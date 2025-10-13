В Рязанской области запустили программу «Земский тренер»

Новая программа направлена на поддержку работников данной сферы, привлечение их к образовательному процессу. Тем, кто ради трудоустройства в спортивные учреждения переедет в населенные пункты, в которых проживают менее 50 тысяч человек, будут доступны денежные выплаты. Участниками программы могут стать россияне, обладающие дипломами высшего или среднего профессионального образования. Они должны трудоустроиться в спортивное учреждение на полный день и проработать в нем 5 лет.