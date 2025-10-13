Ричмонд
В Рязанской области запустили программу «Земский тренер»

Тем, кто ради трудоустройства в спортивные учреждения переедет в населенные пункты, в которых проживают менее 50 тысяч человек, будут доступны денежные выплаты.

Разработанную в соответствии с целями нацпроекта «Кадры» программу «Земский тренер» запустили в пилотном режиме в Рязанской области. Об этом сообщили в региональном министерстве физической культуры и спорта.

Новая программа направлена на поддержку работников данной сферы, привлечение их к образовательному процессу. Тем, кто ради трудоустройства в спортивные учреждения переедет в населенные пункты, в которых проживают менее 50 тысяч человек, будут доступны денежные выплаты. Участниками программы могут стать россияне, обладающие дипломами высшего или среднего профессионального образования. Они должны трудоустроиться в спортивное учреждение на полный день и проработать в нем 5 лет.

Уточним, что сейчас программа запущена в пилотном режиме в Центральном и Дальневосточном федеральных округах. А с 2026 года она будет тиражирована на все регионы страны.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.