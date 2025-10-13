Ричмонд
В Ростове-на-Дону по требованию прокуратуры отремонтировали опасные участки дорог

На улицах Суворова и Чехова в Ростове восстановили дорожное покрытие.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Кировского района Ростова-на-Дону добилась восстановления дорожного покрытия на улицах Суворова и Чехова, где многочисленные ямы и выбоины создавали угрозу безопасности водителей и пешеходов. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

В ходе проверки было установлено, что состояние проезжей части на этих участках не соответствовало требованиям законодательства, при этом ответственные чиновники не принимали мер к устранению нарушений.

Надзорное ведомство направило в суд исковое заявление к Дирекции по строительству объектов транспортной инфраструктуры города с требованием устранить выявленные дефекты. После вмешательства прокуратуры на проблемных участках был произведен полный ремонт дорожного покрытия.

