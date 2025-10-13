Липецких школьников научили распознавать дипфейки

Урок Всероссийского образовательного проекта «Цифровой ликбез» на тему «Цифровые подделки: узнай, как распознать дипфейки» прошел в центре «IT-куб» Липецка 7 октября. Мероприятие организовали по нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в управлении цифрового развития Липецкой области.
Заместитель начальника отдела регионального центра цифровой трансформации образования Алексей Газин и педагог Максим Ачкасов рассказали об основных признаках дипфейков. Например, движения губ на видео могут не соответствовать словам, взгляд быть пустым, улыбка — неестественной. Кроме этого, насторожить должны размытые или дрожащие пальцы, резкие и неуклюжие движения. «Размытой» может быть вся картинка видео, особенно вокруг волос и лица. Также важен голос: если это дипфейк, то он будет как у робота — чрезмерно ровный и с нелогичными паузами.
Добавим, что материалы «Цифрового ликбеза» доступны по ссылке. Просветительский проект призван повысить цифровую грамотность детей и взрослых и узнать больше о кибербезопасности в Сети.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.