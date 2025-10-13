Липецких школьников научили распознавать дипфейки

Заместитель начальника отдела регионального центра цифровой трансформации образования Алексей Газин и педагог Максим Ачкасов рассказали об основных признаках дипфейков. Например, движения губ на видео могут не соответствовать словам, взгляд быть пустым, улыбка — неестественной. Кроме этого, насторожить должны размытые или дрожащие пальцы, резкие и неуклюжие движения. «Размытой» может быть вся картинка видео, особенно вокруг волос и лица. Также важен голос: если это дипфейк, то он будет как у робота — чрезмерно ровный и с нелогичными паузами.