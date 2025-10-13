Жительница Брянской области по соцконтракту открыла бизнес в сфере клининга

Мама троих детей Яна Корнеева из Дятьковского района Брянской области при поддержке нацпроекта «Семья» смогла заключить социальный контракт и запустить бизнес по уборке. Об этом сообщили в департаменте социальной политики и занятости населения региона.
«Я давно хотела оказывать услуги клининга, интересовалась различным оборудованием для качественной уборки, но финансовых средств семьи не хватало на покупку всего необходимого. Я составила бизнес-план и обратилась в отдел соцзащиты за социальным контрактом», — рассказала Яна Корнеева.
Она начала бизнес летом 2025 года, получив денежные средства после заключения соцконтракта. Яна приобрела профессиональное оборудование и моющие средства для уборки и стала оказывать услуги по наведению чистоты в квартирах и офисах.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.