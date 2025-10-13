Ричмонд
Путин отметил важность пропаганды семейных ценностей

Путин согласился с Русских, что пропаганда ценностей семьи дает результат.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился, что пропаганда семейных ценностей в России дает результаты и важна для увеличения числа многодетных семей.

Глава государства в понедельник провел в Кремле встречу с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских. Они обсудили вопросы социально-экономического развития региона, в том числе вопросы демографии.

Русских сообщил, что число многодетных семей в регионе растет: за пять лет оно увеличилось с 12,6 тысячи до 17 тысяч в 2024 году. «Мы ввели достаточное количество мер поддержки. Ну и самое главное — это пропаганда», — подчеркнул губернатор.

«Это точно», — согласился Путин.

По словам главы Ульяновской области, пропаганда семьи и ценностей семейных дает очень хороший результат.