«Обстановка остается очень напряженной»: ДТП в Башкирии унесли жизни 308 человек

Глава Госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов провел рабочее совещание с руководителями территориальных подразделений ГАИ. Как утверждает руководитель ведомства, обстановка с аварийностью в республике остается очень напряженной.
По данным дорожной полиции, за девять месяцев текущего года на дорогах Башкирии зарегистрировано 2 022 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 308 человек и получили ранения 2 414 участников дорожного движения.
Севастьянов отметил, что основной причиной ДТП со смертельным исходом остается низкая дисциплина водителей. Нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части повлекло 398 аварий с 89 погибшими. Выезд на полосу встречного движения привел к 111 ДТП, в которых погиб 61 человек. Неправильный выбор дистанции стал причиной 196 аварий с 19 погибшими, а нарушение правил проезда перекрестков — 340 ДТП с 18 погибшими.
Особое внимание на совещании было уделено подготовке к зимнему периоду. Севастьянов подчеркнул, что работа по подготовке дорог к зимнему сезону является общей задачей для всех ведомств и служб. Он отметил важность обеспечения безопасности всех участников дорожного движения в сложных зимних условиях.
