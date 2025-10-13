«Обстановка остается очень напряженной»: ДТП в Башкирии унесли жизни 308 человек

Севастьянов отметил, что основной причиной ДТП со смертельным исходом остается низкая дисциплина водителей. Нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части повлекло 398 аварий с 89 погибшими. Выезд на полосу встречного движения привел к 111 ДТП, в которых погиб 61 человек. Неправильный выбор дистанции стал причиной 196 аварий с 19 погибшими, а нарушение правил проезда перекрестков — 340 ДТП с 18 погибшими.