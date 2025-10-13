Минэкологии Башкирии станет площадкой для международного диктанта «ЭкоТолк»

Как уточнили организаторы события, в этом году диктант проходит под девизом «Планета — наш общий дом» и посвящен темам сохранения экосистем Земли и экологическим аспектам освоения космического пространства. Присоединиться к акции можно до 24 октября как на офлайн-площадках по всему миру, так и в онлайн-формате на официальном портале ecodiktant.ru. Для того чтобы написать диктант в минэкологии Башкирии, необходима предварительная регистрация по ссылке.