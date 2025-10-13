Как молодые россияне массово идут на заводы и кайфуют от своей работы?

«Два дня я посвящаю учебе, три работаю на заводе и остается два законных выходных. Конечно, к сессии, как всегда, запары и нужно больше готовиться, но всегда можно взять дополнительное время для обучения. В дальнейшем у нас есть возможность пойти в ВУЗ, но я хочу развиваться на заводе», — рассказывает Михаил.