В Павловск вернулась карта XVII века, похищенная во время войны

В музей-заповедник «Павловск» вернулась уникальная карта Ингерманландии 1676 года, похищенная из дворцовой библиотеки во время фашистской оккупации 1941−1944 годов. Как сообщили 13 октября в музее, редкий экспонат обнаружил на аукционе в Германии петербуржец Дмитрий Попов — коллекционер и меценат, который выкупил карту и передал её в дар музею.
Главный хранитель музея Алексей Гузанов подтвердил подлинность артефакта по оригинальному экслибрису Павловского дворца. Карта числилась среди утраченных экспонатов под номером 1072. «Теперь этот пункт можно вычеркнуть — мы на шаг ближе к восстановлению коллекции», — отметил он.
По словам научного сотрудника Ольги Ламеко, карта была издана в Петербурге в 1827 году штабс-капитаном Августом Бергенгеймом на основе подлинных документов XVII века. Она представляет особую ценность, так как изображает местности, где впоследствии возник Павловск.
Экспонат вернулся в музей впервые за 80 лет — в футляре, выполненном в форме книжного переплёта, как это было принято в XIX веке.