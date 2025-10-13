В Павловск вернулась карта XVII века, похищенная во время войны

В музей-заповедник «Павловск» вернулась уникальная карта Ингерманландии 1676 года, похищенная из дворцовой библиотеки во время фашистской оккупации 1941−1944 годов. Как сообщили 13 октября в музее, редкий экспонат обнаружил на аукционе в Германии петербуржец Дмитрий Попов — коллекционер и меценат, который выкупил карту и передал её в дар музею.