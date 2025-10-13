Останки 44 человек перезахоронят в Дзержинске

Как сообщается на портале госзакупок, на эти цели из городского бюджета выделено почти 2,4 млн рублей. Захоронения находятся рядом с домом № 2 по улице Чапаева. По санитарным нормам, кладбище не может располагаться вблизи жилых домов, поэтому было принято решение о переносе останков. Эксгумация будет проводиться по установленным правилам. Сначала специалисты вскроют могилы, извлекут останки и поместят их в новые деревянные гробы. Затем старые могилы засыплют. На новом месте захоронения выкопают могилы, перенесут гробы и предадут останки земле. Над каждой могилой установят деревянный крест с ритуальной табличкой. После завершения работ на новых участках восстановят благоустройство, а на старом месте уберут мусор и проведут финальную дезинфекцию.