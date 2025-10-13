«Осеннее танго»: когда в Никитском саду открывают бал хризантем

Выставка этого года называется «Осеннее танго».
«И на этом празднике станцуют почти сорок тысяч цветов 470 сортов и гибридных форм. Особое внимание наши ученые рекомендуют обратить на новинки этого года — 14 крупноцветковых гибридных форм селекции Никитского ботанического сада: “Ассоль”, “Гостья из Будущего”, “Жемчужные бусы”, “Зарница”, “Зимний сад”, “Кленовые листья”, “Розовый шелк”, “Фламинго” и другие», — сообщил директор Никитского сада, академик РАН Юрий Плугатарь.
Он отметил также, что среди новинок этого парада есть и семь мелкоцветковых хризантем зарубежной селекции.
Растения высадили по классической схеме — разделили на 10 секторов, отходящих от центральной круговой площадки.
«Организован селекционный участок, где впервые расцветут 3,5 тысячи сеянцев крупноцветковой хризантемы и около одной тысячи — мелкоцветковой. Наиболее интересные будут отмечены номерами, и посетители выставки смогут предлагать для них свои названия», — отметили в ботсаде.
Кроме того, посетители выставки смогут увидеть все 18 королев лучших крупноцветковых сортов, которые выбирались гостями с 2007 года, и 12 принцесс.
72-я выставка хризантем Никитского сада продлится до конца ноября.