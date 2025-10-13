«Осеннее танго»: когда в Никитском саду открывают бал хризантем

«И на этом празднике станцуют почти сорок тысяч цветов 470 сортов и гибридных форм. Особое внимание наши ученые рекомендуют обратить на новинки этого года — 14 крупноцветковых гибридных форм селекции Никитского ботанического сада: “Ассоль”, “Гостья из Будущего”, “Жемчужные бусы”, “Зарница”, “Зимний сад”, “Кленовые листья”, “Розовый шелк”, “Фламинго” и другие», — сообщил директор Никитского сада, академик РАН Юрий Плугатарь.