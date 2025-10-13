Ричмонд
«Осеннее танго»: когда в Никитском саду открывают бал хризантем

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт — РИА Новости Крым. Почти 40 тысяч цветов представят в Никитском ботаническом саду на балу хризантем-2025, который откроется 23 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ботсада.

Источник: РИА "Новости"

Выставка этого года называется «Осеннее танго».

«И на этом празднике станцуют почти сорок тысяч цветов 470 сортов и гибридных форм. Особое внимание наши ученые рекомендуют обратить на новинки этого года — 14 крупноцветковых гибридных форм селекции Никитского ботанического сада: “Ассоль”, “Гостья из Будущего”, “Жемчужные бусы”, “Зарница”, “Зимний сад”, “Кленовые листья”, “Розовый шелк”, “Фламинго” и другие», — сообщил директор Никитского сада, академик РАН Юрий Плугатарь.

Он отметил также, что среди новинок этого парада есть и семь мелкоцветковых хризантем зарубежной селекции.

Растения высадили по классической схеме — разделили на 10 секторов, отходящих от центральной круговой площадки.

«Организован селекционный участок, где впервые расцветут 3,5 тысячи сеянцев крупноцветковой хризантемы и около одной тысячи — мелкоцветковой. Наиболее интересные будут отмечены номерами, и посетители выставки смогут предлагать для них свои названия», — отметили в ботсаде.

Кроме того, посетители выставки смогут увидеть все 18 королев лучших крупноцветковых сортов, которые выбирались гостями с 2007 года, и 12 принцесс.

72-я выставка хризантем Никитского сада продлится до конца ноября.