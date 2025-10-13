Спорткомплекс в Шахтах Ростовской области достроят до конца года

Физкультурно-оздоровительный комплекс построят к концу декабря в городе Шахты Ростовской области в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России». Об этом сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.
Объект площадью 1560 кв. метров возводят на территории спортивной школы олимпийского резерва № 15 им. В. И. Алексеева. Он включает зал для игровых видов спорта — мини-футбола, гандбола, баскетбола, а также административно-бытовой корпус.
На данном этапе уже завершены работы по устройству основания комплекса, установке металлоконструкций и ограждений для административно-бытового корпуса. Специалисты ведут работы по монтажу инженерных сетей и панелей для спортивной части.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.