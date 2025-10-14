Автошколы в Узбекистане: что нужно знать, чтобы не стать жертвой мошенников

Если учились в лицензированной автошколе — ваши данные обязательно будут в базе «ЯААТ». Если же школа была нелегальной, вы не сможете получить права: документы не признаются действительными. Сегодня возможность вносить данные от нелицензированных школ полностью заблокирована. Уже выявлено более 40 поддельных документов, по ним возбуждены уголовные дела.