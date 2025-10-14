Автошколы в Узбекистане: что нужно знать, чтобы не стать жертвой мошенников

С какого возраста можно учиться в автошколе?
— Категория «A» (мотоциклы) — с 16 лет.
— Категории «B» и «C» (легковые и грузовые автомобили) — с 18 лет.
— Категория «D» (автобусы) — с 21 года.
Можно ли пройти курс за месяц?
Нет. По установленным требованиям сроки обучения следующие:
▪️ «A» — минимум 9 недель (180 часов теории, 20 часов практики).
▪️ «B» — 18 недель (216 часов теории, 69 часов практики).
▪️ «C» — 22 недели (264 часа теории, 69 часов практики).
▪️ «BC» — 24 недели (288 часов теории, 72 часа практики).
▪️Переподготовка на «D» — 10 недель.
▪️Переподготовка с «B» на «BE», с «C» на «CE» — по 7 недель.
Обучение за месяц — это мошенничество. Всегда проверяйте, есть ли у автошколы государственная лицензия.
Как проходит экзамен?
—Теория: 20 вопросов за 25 минут.
—Практика: вождение для «B», «C», «D» — 15 минут.
В стране работают только 12 официальных экзаменационных центров.
Что делать, если вы прошли месячные курсы и сдали экзамен, но в базе нет информации?
Если учились в лицензированной автошколе — ваши данные обязательно будут в базе «ЯААТ». Если же школа была нелегальной, вы не сможете получить права: документы не признаются действительными. Сегодня возможность вносить данные от нелицензированных школ полностью заблокирована. Уже выявлено более 40 поддельных документов, по ним возбуждены уголовные дела.
Перед тем, как начинать обучение, проверьте законность деятельности автошколы и наличие лицензии — в территориальном управлении безопасности дорожного движения или на официальных сайтах ГСБДД. Берегите свои нервы, время и деньги — и не дайте себя обмануть!