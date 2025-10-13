Судьи Апелляционной палаты Кишинева отклонили ходатайства адвокатов Евгении Гуцул и Светланы Попан: Следующее заседание по делу назначено на 16 октября

Сегодня, 13 октября, в Апелляционной палате Кишинева продолжилось заседание суда по делу Евгении Гуцул и Светланы Попан.
Журналистов вначале попросили удалится из зала, потом позволили остаться.
Участие Гуцул и Попан по видеосвязи вызвало вопросы.
Сложилось впечатление, что решение проводить допрос Евгении Гуцул и Светланы Попан в онлайн-формате может быть неслучайным.
Существует подозрение, что технические проблемы с сигналом могут внести путаницу в работу секретаря, ведущего протокол, и потенциально помешать суду учесть все показания, данные незаконно осужденными.
Башкан Гагаузии Евгения Гуцул решительно отвергла обвинения в том, что она якобы привозила деньги из РФ в 2019 году.
«Мы в суде сектора Буюканы предоставили все доказательства того, что мною не было привезено ни 1 лея. Мы показали, что при входе в аэропорт проводится полный личный досмотр человека и его багажа», — заявила Гуцул.
Она указала на то, что обвинения являются абсурдными и не подтверждены фактами.
Евгения Гуцул также сообщила, что не участвовала в предвыборной кампании Марины Таубер, потому что готовилась стать мамой.
«В тот момент, когда Марина Таубер баллотировалась на пост примара Бельц, я, будучи беременной, находилась в Кишиневе. И ни очно, ни заочно в той предвыборной кампании я не участвовала».
Евгения Гуцул: Я занималась исключительно работой секретаря, и то не весь день, потому что ребенок был маленьким, иногда даже брала его с собой.
Башкан Гагаузии на заседании в апелляционной палате подчеркнула, что работа секретаря никак не связана с финансами.
«В обвинении говорится, что я отвечала за южные районы Молдовы. Хочу сказать, что у нас были ротации по районам, т.е., не было такого, что 1 человек работает с одним конкретным районом. С территориальными партийными организациями я работала только с секретарями. Это была обычная техническая работа, я не участвовала в совещаниях на уровне руководителей».
Башкан Гагаузии заявила в Апелляционной палате, что обвинения в «нарушениях при организации митингов» в ее адрес не могут иметь никакого основания.
В августе 2022 года она перенесла операцию в Стамбуле и проходила длительную реабилитацию, что подтверждается документами о пересечении границы и медицинскими справками из турецкой клиники. В этот период, подчеркнула она, физически не могла участвовать в организации или проведении митингов.
«Я не участвовала ни в каких протестах, не финансировала никакую партию и не имела полномочий принимать такие решения», — заявила Евгения Гуцул.
Она сообщила, что к судебным материалам следствие приобщило переписку в мессенджере, где Гуцул просила доступ к таблице с днями рождения внутри партийной структуры. Однако это назвали «организацией протестов».
Гуцул напомнила, что во время обысков у неё дома следователи не нашли ни денег, ни бумаг, ни техники, подтверждающей обвинения. Изъят был только один телефон.
По её словам, после одного из допросов ей намекнули на возможность сделки — отказ от мандата башкана в обмен на прекращение уголовного дела:
«Мне прямо предложили: сдаю мандат — и дело закрывают. Это могут подтвердить, но защите не дают возможности допросить свидетелей в суде».
«Я мать. Моему младшему ребёнку три года. Каждый день он ищет маму по комнатам, потому что привык, что я встречала его из детского сада. Сегодня меня лишили права быть с детьми, права на материнскую ласку. Это страшнее любого приговора».
В деле, по которому глава Гагаузии Евгения Гуцул была осуждена судом Кишинева на 7 лет лишения свободы, отсутствует доказательная база в виде свидетельских показаний и иных улиц, заявила ее адвокат Наталья Байрам.
«Сегодняшний процесс проводится, чтобы Гуцул давала показания, отвечала на вопросы защиты и прокурора. Все её показания указывают на то, что в деле, по которому она была осуждена на 7 лет лишения свободы, отсутствуют как свидетельские показания, так и любые другие доказательства, подтверждающие её вину», — подчеркнула Байрам.
Защита настаивает, что дело против башкана Гагаузии носит политический характер, а обвинительный приговор лишён доказательной базы и должен быть пересмотрен.
Все ходатайства защиты — от вызова свидетелей до обращения в Конституционный суд — были фактически «под копирку» отвергнуты. И прокурор Кристина Гладков комментирует это без малейшего сомнения или аргументации: «Мы опираемся только на доказательства». Но какие доказательства, если их в деле просто нет?!
Главный абсурд в том, что прокурор, вместо того чтобы разъяснять позицию, демонстрирует показное равнодушие: «Мы согласны с приговором и будем поддерживать его законность». Никаких объяснений, никаких деталей — только формальные фразы, прикрывающие заранее подготовленный сценарий.
Такое поведение явно подрывает доверие к правосудию. Если прокуроры даже не пытаются аргументировать, возникает вопрос: зачем вообще нужен суд, если решения принимаются заранее?
В итоге заседание суда по делу Евгении Гуцул состоится в четверг, 16 октября, в 10:30.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Выборы в Молдове прошли и фермеры тоже могут идти лесом: Почему в наших магазинах почти не осталось отечественных продуктов, а засилье импорта только нарастает.
Теперь выяснилось, что и растительное масло под местным брендом Floris произвели из украинского сырья (далее…).
В Молдове в журналистских расследованиях обходят беспредел властей: Это подтверждает Независимый консультативный совет антикоррупции — слишком очевидно, чтобы умалчивать.
Ругать оппозицию в Молдове можно кому и сколько угодно (далее…).
Президент Молдовы наградила Орденом Республики открытого поклонника маршала Антонеску, ярого русофоба и гонителя православной церкви в стране: «За преданность делу продвижения национальных ценностей».
Бывший депутат от ПАС Василий Шоймару активно пропагандирует образ Антонеску в Молдове (далее…).