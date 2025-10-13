SHOT: юморист Хазанов продал четыре квартиры и дом в Москве и Подмосковье

Кроме того, проданы трехэтажный дом с постройками (общая площадь — 845 кв. м) и земельным участком Хазанова площадью более 2,7 тыс. кв. м. в селе Дубки Одинцовского городского округа за приблизительно 112 млн рублей, а также квартира и кладовка (общей площадью 112 кв. м) в поселке Сосны того же округа за около 23 млн рублей, уточняет Telegram-канал.