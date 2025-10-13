В Петербурге показали прототип платформы для управления транспортом будущего

«Особенность предлагаемого нами подхода в комбинации взаимодополняющих методов анализа больших массивов данных. В нашей же системе использованы имитационно-обоснованные нейронные сети — подход, аналогичный PINN (физически-информированные нейронные сети). Это означает, что логика поведения платформы задана разработанной нами имитационной моделью. Она не позволяет платформе предлагать нереалистичные сценарии управления, т.е. нарушать реально существующие “физические законы”. Нейросетевой же компонент позволяет системе видеть статистические важные совпадения в большом массиве данных. Благодаря этому платформа с минимальными вычислительными мощностями анализирует данные, а также предугадывает транспортную обстановку. Также система постоянно самообучается», — привели в пресс-службе слова руководителя проекта, заведующей лабораторией «Промышленные системы потоковой обработки данных» Передовой инженерной школы «Цифровой инжиниринг» Марины Болсуновской.