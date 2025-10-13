В правительстве рассказали, когда откроются продажи субсидированных авиабилетов в Калининград на 2026 год

Продажи субсидированных авиабилетов в Калининград на 2026 год начнутся после отбора перевозчиков, который проведут в декабре. Об этом сообщили представители министерства развития инфраструктуры в комментариях на странице губернатора Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».
Местные жители жалуются на отсутствие субсидированных билетов в Калининград на январь. «Открытие продаж субсидированных билетов на следующий год планируется после проведения министерством транспорта России отбора авиакомпаний на право получения субсидий за счёт средств федерального бюджета и заключения соответствующих соглашений в декабре этого года», — ответили в министерстве.
Отметим, что на субсидирование билетов в Калининград на 2025 год суммарно направили 1,17 миллиарда рублей. Стоимость перелёта в Москву по льготным тарифам составляет 3800 рублей. Билет в Санкт-Петербург обойдётся в 3500.
При этом в 2025 году в программу субсидирования вернули льготные категории граждан. Билеты по специальным тарифам могут покупать не только жители Калининградской области и студенты местных вузов, но и все пенсионеры, молодёжь, многодетные семьи и инвалиды.