Последние новости к вечеру 13 октября 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 13 октября 2025 года.
Трамп заявил, что конфликт в Газе закончился
Конфликт в секторе Газа закончился, приводит слова президента США Дональда Трампа в израильском кнессете агентство «Рейтер».
ХАМАС освободил две группы заложников
Мосгорсуд смягчил приговор Елене Блиновской
Московский городской суд смягчил блогеру срок наказания на полгода, до 4,5 года. На решение повлияли смягчающие обстоятельства: наличие двоих малолетних детей, а также признание вины.
В Москве предотвратили теракт против сотрудника Минобороны РФ
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт против высокопоставленного офицера Минобороны России, готовившийся по заданию украинских спецслужб. Задержаны четверо подозреваемых, в том числе уроженец одной из стран Центральной Азии.
Кабмин одобрил привлечение резервистов к операциям за рубежом
В пояснительной записке уточняется, что речь идет о людях, которые заключили контракт с Министерством обороны о пребывании в резерве. Согласно действующему законодательству, сейчас резервистов можно привлекать к выполнению задач только в период мобилизации или в военное время.