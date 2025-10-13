Ричмонд
Последние новости к вечеру 13 октября 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 13 октября 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 13 октября — в проекте Новости Mail.

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 13 октября 2025 года.

Трамп заявил, что конфликт в Газе закончился

Источник: Reuters

Конфликт в секторе Газа закончился, приводит слова президента США Дональда Трампа в израильском кнессете агентство «Рейтер».

ХАМАС освободил две группы заложников

Источник: AP 2024

Радикальное палестинское движение ХАМАС освободило 20 человек, которые находились в плену около двух лет. Среди освобожденных оказался уроженец Донбасса Максим Харкин.

Мосгорсуд смягчил приговор Елене Блиновской

Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

Московский городской суд смягчил блогеру срок наказания на полгода, до 4,5 года. На решение повлияли смягчающие обстоятельства: наличие двоих малолетних детей, а также признание вины.

В Москве предотвратили теракт против сотрудника Минобороны РФ

Источник: РИА "Новости"

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт против высокопоставленного офицера Минобороны России, готовившийся по заданию украинских спецслужб. Задержаны четверо подозреваемых, в том числе уроженец одной из стран Центральной Азии.

Кабмин одобрил привлечение резервистов к операциям за рубежом

Источник: РИА "Новости"

В пояснительной записке уточняется, что речь идет о людях, которые заключили контракт с Министерством обороны о пребывании в резерве. Согласно действующему законодательству, сейчас резервистов можно привлекать к выполнению задач только в период мобилизации или в военное время.

