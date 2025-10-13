Выращены трехмерные структуры, способные производить «заготовки» клеток крови

Недавно ученым из Британии и их коллегам из Китая и США удалось создать органоид, который воспроизводит один из самых первых и важных этапов в развитии зародыша — формирование особой категории эмбриональных клеток, отвечающих за формирование красных и белых кровяных клеток и прочих компонентов крови. Ранее этот процесс фактически не изучался, так как он происходит на четвертой-пятой неделе развития, уже после прикрепления зародыша к стенке матки.