В Курске до 1 ноября внедрят новые интеллектуальные транспортные системы

Новые интеллектуальные транспортные системы установят на дорогах Курска до 1 ноября. Работы выполняют досрочно при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог области.
Специалисты планируют обустроить 35 светофорных объектов по проспектам Победы, Анатолия Дериглазова и Вячеслава Клыкова, улице Красной Армии и на других точках. Также установят одну дорожную камеру и 21 пункт учета интенсивности дорожного движения. Последние необходимы для отслеживания транспортных потоков. Потом эти данные используют для устранения пробок, управления светофорами и прогноза ремонта дорог.
Напомним, что за 2025 год по нацпроекту уже установили 11 пунктов учета интенсивности дорожного движения, 69 дорожных камер, а также видеосервер для отображения и записи сигналов с дорожных камер.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.