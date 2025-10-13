В Курске до 1 ноября внедрят новые интеллектуальные транспортные системы

Специалисты планируют обустроить 35 светофорных объектов по проспектам Победы, Анатолия Дериглазова и Вячеслава Клыкова, улице Красной Армии и на других точках. Также установят одну дорожную камеру и 21 пункт учета интенсивности дорожного движения. Последние необходимы для отслеживания транспортных потоков. Потом эти данные используют для устранения пробок, управления светофорами и прогноза ремонта дорог.