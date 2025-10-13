Ричмонд
В Курске до 1 ноября внедрят новые интеллектуальные транспортные системы

Специалисты установят на дорогах 35 светофорных объектов и более 20 пунктов учета интенсивности движения.

Новые интеллектуальные транспортные системы установят на дорогах Курска до 1 ноября. Работы выполняют досрочно при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог области.

Специалисты планируют обустроить 35 светофорных объектов по проспектам Победы, Анатолия Дериглазова и Вячеслава Клыкова, улице Красной Армии и на других точках. Также установят одну дорожную камеру и 21 пункт учета интенсивности дорожного движения. Последние необходимы для отслеживания транспортных потоков. Потом эти данные используют для устранения пробок, управления светофорами и прогноза ремонта дорог.

Напомним, что за 2025 год по нацпроекту уже установили 11 пунктов учета интенсивности дорожного движения, 69 дорожных камер, а также видеосервер для отображения и записи сигналов с дорожных камер.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.