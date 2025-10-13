В Ростовской области стартовал отопительный сезон в 15 муниципалитетах

Известно, что отопительный сезон начался уже в 15 территориях региона. Помимо северных районов, где тепло подавали с конца прошлой недели, с 13 октября к ним присоединились восточные, центральные и западные районы Дона. В их числе — Волгодонск, а также Боковский, Верхнедонской, Неклиновский, Чертковский и другие районы.