В Ростовской области стартовал отопительный сезон в 15 муниципалитетах

Обеспечение бесперебойной работы коммунальной инфраструктуры в зимний период обсудили на оперативном совещании в правительстве Ростовской области под председательством губернатора Юрия Слюсаря.
Известно, что отопительный сезон начался уже в 15 территориях региона. Помимо северных районов, где тепло подавали с конца прошлой недели, с 13 октября к ним присоединились восточные, центральные и западные районы Дона. В их числе — Волгодонск, а также Боковский, Верхнедонской, Неклиновский, Чертковский и другие районы.
Как отметили в правительстве, тепло в первую очередь подается в социальные учреждения. Подключение же многоквартирных жилых домов начнется после того, как среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней стабильно не будет превышать +8 градусов.
Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!