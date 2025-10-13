Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области стартовал отопительный сезон в 15 муниципалитетах

В Ростовской области начали подавать тепло в социальные учреждения.

Источник: Комсомольская правда

Обеспечение бесперебойной работы коммунальной инфраструктуры в зимний период обсудили на оперативном совещании в правительстве Ростовской области под председательством губернатора Юрия Слюсаря.

Известно, что отопительный сезон начался уже в 15 территориях региона. Помимо северных районов, где тепло подавали с конца прошлой недели, с 13 октября к ним присоединились восточные, центральные и западные районы Дона. В их числе — Волгодонск, а также Боковский, Верхнедонской, Неклиновский, Чертковский и другие районы.

Как отметили в правительстве, тепло в первую очередь подается в социальные учреждения. Подключение же многоквартирных жилых домов начнется после того, как среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней стабильно не будет превышать +8 градусов.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше