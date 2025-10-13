В Архангельской области нашли алмаз весом 340 карат

«Уникальная находка на месторождении им. В. Гриба — алмаз весом 340 карат! Это рекорд для всей истории промышленной разработки месторождения, на котором работает “АГД Даймондс”, и один из пяти крупнейших алмазов, добытых в современной России», — написал глава региона в своем Telegram-канале.