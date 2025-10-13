По спецпрограмме из-за рубежа в Башкирию возвратились более 900 человек

В рамках программы содействия добровольному переселению соотечественников в Башкирию с 2018 года переехали более 900 человек. Об этом сообщили на выездной встрече в Краснокамском районе, посвященной реализации подпрограммы.
Мероприятие, инициированное Министерством семьи, труда и социальной защиты населения республики, собрало представителей Управления по вопросам миграции МВД, Дома дружбы народов, администраций нескольких муниципалитетов, а также территориальных отделений Республиканского центра занятости.
Первый заместитель Министра семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Юрий Мельников подчеркнул, что в условиях демографических вызовов миграция становится важным источником восполнения трудовых ресурсов региона. Он отметил, что программа ориентирована на привлечение квалифицированных специалистов, готовых интегрироваться в российское общество.
Участникам программы государство гарантирует компенсацию переезда, перевозки багажа, ускоренное получение гражданства, частичную компенсацию расходов на жилищное обустройство, а также возмещение стоимости медицинского освидетельствования и подтверждения документов об образовании в размере 6,5 тысячи рублей на человека.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.