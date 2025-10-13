Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

По спецпрограмме из-за рубежа в Башкирию возвратились более 900 человек

Более 900 человек вернулись в Башкирию из-за границы.

Источник: Комсомольская правда

В рамках программы содействия добровольному переселению соотечественников в Башкирию с 2018 года переехали более 900 человек. Об этом сообщили на выездной встрече в Краснокамском районе, посвященной реализации подпрограммы.

Мероприятие, инициированное Министерством семьи, труда и социальной защиты населения республики, собрало представителей Управления по вопросам миграции МВД, Дома дружбы народов, администраций нескольких муниципалитетов, а также территориальных отделений Республиканского центра занятости.

Первый заместитель Министра семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Юрий Мельников подчеркнул, что в условиях демографических вызовов миграция становится важным источником восполнения трудовых ресурсов региона. Он отметил, что программа ориентирована на привлечение квалифицированных специалистов, готовых интегрироваться в российское общество.

Участникам программы государство гарантирует компенсацию переезда, перевозки багажа, ускоренное получение гражданства, частичную компенсацию расходов на жилищное обустройство, а также возмещение стоимости медицинского освидетельствования и подтверждения документов об образовании в размере 6,5 тысячи рублей на человека.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.