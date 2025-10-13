Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В подмосковных Люберцах стартовал культурный проект «Театр в городе Л»

Теперь его жителям будут бесплатно показывать классические пьесы и современные постановки.

Проект «Театр в городе Л» стартовал в Люберцах при содействии Института театрального искусства имени И. Д. Кобзона и в соответствии с целями и задачами национального проекта «Семья», сообщили в министерстве информации и молодежной политики Подмосковья.

«Все показы (проекта “Театр в городе Л”. — Прим. ред.) проходят бесплатно, а программа рассчитана на 10 постановок в год, которые смогут увидеть около пяти тысяч человек. Это реальное расширение культурных возможностей округа», — отметила муниципальный координатор проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия» Ольга Гоффе.

Для жителей Люберец подготовили серию спектаклей. Их покажут на разных площадках. В репертуаре представлены как классические пьесы, так и современные постановки, созданные с участием студентов и выпускников института.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше