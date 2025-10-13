В подмосковных Люберцах стартовал культурный проект «Театр в городе Л»

Проект «Театр в городе Л» стартовал в Люберцах при содействии Института театрального искусства имени И. Д. Кобзона и в соответствии с целями и задачами национального проекта «Семья», сообщили в министерстве информации и молодежной политики Подмосковья.
«Все показы (проекта “Театр в городе Л”. — Прим. ред.) проходят бесплатно, а программа рассчитана на 10 постановок в год, которые смогут увидеть около пяти тысяч человек. Это реальное расширение культурных возможностей округа», — отметила муниципальный координатор проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия» Ольга Гоффе.
Для жителей Люберец подготовили серию спектаклей. Их покажут на разных площадках. В репертуаре представлены как классические пьесы, так и современные постановки, созданные с участием студентов и выпускников института.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.