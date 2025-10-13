Офис врача общей практики в Челябинской области подключили к газовой сети

Котельную офиса врача общей практики в деревне Казанцево Сосновского района Челябинской области подключили к газовой сети 9 октября, сообщили в районной администрации. Развитие населенных пунктов проходит по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
Подключение осуществили в ходе торжественной церемонии пуска новых объектов газоснабжения по всей России. Ее провели при помощи телемоста во время Петербургского международного газового форума. Заместитель генерального директора по строительству и инвестициям компании «Челябинскгоргаз» Владимир Курныкин вместе со специалистом предприятия зажгли газовую горелку от специального факела. Вспыхнувший огонь был встречен аплодисментами.
Подключение объекта стало возможно благодаря программе догазификации. Специалисты построили 140-метровый газопровод и подсоединили его к существующему, а также установили устройство для снижения давления газа внутри сети.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.