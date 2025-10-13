Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Офис врача общей практики в Челябинской области подключили к газовой сети

Для этого специалисты построили 140-метровый трубопровод.

Котельную офиса врача общей практики в деревне Казанцево Сосновского района Челябинской области подключили к газовой сети 9 октября, сообщили в районной администрации. Развитие населенных пунктов проходит по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

Подключение осуществили в ходе торжественной церемонии пуска новых объектов газоснабжения по всей России. Ее провели при помощи телемоста во время Петербургского международного газового форума. Заместитель генерального директора по строительству и инвестициям компании «Челябинскгоргаз» Владимир Курныкин вместе со специалистом предприятия зажгли газовую горелку от специального факела. Вспыхнувший огонь был встречен аплодисментами.

Подключение объекта стало возможно благодаря программе догазификации. Специалисты построили 140-метровый газопровод и подсоединили его к существующему, а также установили устройство для снижения давления газа внутри сети.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.