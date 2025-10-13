В Заводоуковске Тюменской области предприниматели обсудят земельное дело

Центр «Мой бизнес» Тюменской области приглашает предпринимателей на единый день консультаций, который состоится 23 октября в городе Заводоуковске, сообщили в инвестиционном агентстве региона. Поддержка бизнес-сообщества осуществляется в том числе по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».
Единый день консультаций — открытая площадка, где предприниматели могут получить ответы на интересующие их вопросы. В первой части встречи эксперты обсудят взаимодействие бизнеса и государства в сфере контроля земельных отношений. Во второй части участники смогут проконсультироваться с представителями более чем 25 ведомств и организаций, включая прокуратуру, налоговую службу, МЧС, Росреестр, Роспотребнадзор, Роскомнадзор, а также ресурсоснабжающие компании.
Участие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться по ссылке. Мероприятие начнется в 10:00 по адресу: ул. Вокзальная, д. 55, Заводоуковский культурно-досуговый центр.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.