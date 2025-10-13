В Заводоуковске Тюменской области предприниматели обсудят земельное дело

Единый день консультаций — открытая площадка, где предприниматели могут получить ответы на интересующие их вопросы. В первой части встречи эксперты обсудят взаимодействие бизнеса и государства в сфере контроля земельных отношений. Во второй части участники смогут проконсультироваться с представителями более чем 25 ведомств и организаций, включая прокуратуру, налоговую службу, МЧС, Росреестр, Роспотребнадзор, Роскомнадзор, а также ресурсоснабжающие компании.