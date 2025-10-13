В Свердловской области юные горнолыжники прошли контрольную проверку

Плановые контрольные испытания по общей и специальной физической подготовке прошли более 80 юных горнолыжников 7 октября в Кировграде Свердловской области. Мероприятие проводилось по госпрограмме «Спорт России», сообщили в управлении физической культуры и спорта Кировградского городского округа.
Испытания прошли на базе местной горнолыжной спортивной школы имени М. Г. Мамонова. В них них приняли участие воспитанники из групп начальной спортивной подготовки и тренировочных этапов. Программа состояла из упражнений по восьми дисциплинам. В нее входили бег на короткие дистанции — 30, 60 и 100 метров, челночный бег, отжимания и подтягивания, прыжок в длину с места, прыжок вверх, наклоны вперед для оценки гибкости и бег на 800 метров для проверки выносливости. Учащиеся были разделены на четыре возрастные группы от 2016−2017 до 2010−2011 годов рождения.
По итогам контрольных испытаний были определены лучшие в каждой возрастной категории. В группе 2016−2017 годов рождения отличились Данил Феденев и Ариана Цымбалюк, среди спортсменов 2012—2013 годов рождения лучшие результаты показали Никита Пономарев и Полина Азмуханова, а в старшей возрастной группе 2010−2011 годов рождения первенствовали Александр Гришин и Александра Бузунова.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.