В Свердловской области юные горнолыжники прошли контрольную проверку

Испытания прошли на базе местной горнолыжной спортивной школы имени М. Г. Мамонова. В них них приняли участие воспитанники из групп начальной спортивной подготовки и тренировочных этапов. Программа состояла из упражнений по восьми дисциплинам. В нее входили бег на короткие дистанции — 30, 60 и 100 метров, челночный бег, отжимания и подтягивания, прыжок в длину с места, прыжок вверх, наклоны вперед для оценки гибкости и бег на 800 метров для проверки выносливости. Учащиеся были разделены на четыре возрастные группы от 2016−2017 до 2010−2011 годов рождения.