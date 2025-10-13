В Петербурге стартовала конференция по техническим средствам океанографии

В ведомстве указали, что целью мероприятия является сбор, анализ и обмен научно-технической информацией в области океанографии, поиск новых технических решений, исследование опыта и определения научно-технического потенциала предприятий промышленности, достижений в области фундаментальной и прикладной науки. На полях конференции обсуждается широкий круг вопросов, касающихся современного состояния и направлений развития отечественных технических средств навигации, гидрографии и гидрометеорологии, а также теории и практики навигационно-гидрографического и гидрометеорологического обеспечения морской деятельности.