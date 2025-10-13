В Тюмени медицинские специалисты обсудили вопросы современной терапии

Мероприятие собрало более 300 специалистов из различных медицинских учреждений региона. В ходе конференции были рассмотрены такие вопросы современной терапии, как тактика ведения пациентов с предиабетом и сахарным диабетом 2-го типа. Разобрали также современные подходы к лечению заболеваний желчевыводящих путей и рекомендации по диагностике и лечению анемии. Были также затронуты темы профилактики и лечения ОРВИ и выбора оптимальной антибактериальной терапии в амбулаторных условиях.