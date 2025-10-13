В Тюмени медицинские специалисты обсудили вопросы современной терапии

Научно-практическая конференция «Школа терапевта» прошла в Тюмени по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.
Мероприятие собрало более 300 специалистов из различных медицинских учреждений региона. В ходе конференции были рассмотрены такие вопросы современной терапии, как тактика ведения пациентов с предиабетом и сахарным диабетом 2-го типа. Разобрали также современные подходы к лечению заболеваний желчевыводящих путей и рекомендации по диагностике и лечению анемии. Были также затронуты темы профилактики и лечения ОРВИ и выбора оптимальной антибактериальной терапии в амбулаторных условиях.
«Практикоориентированные доклады позволяют врачам актуализировать свои знания по различным направлениям внутренней медицины. Расширение географии участников, включая специалистов из Москвы, Челябинска и Екатеринбурга, делает конференцию особенно ценной для профессионального развития медицинского сообщества», — рассказала главный внештатный терапевт Департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Оконечникова.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.