В Ростовской области водителям напомнили о правилах безопасности в непогоду

Как избежать ДТП в дождливую погоду, рассказали донским водителям.

Источник: Комсомольская правда

В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий и ожидаемыми дождями в Ростовской области повышаются риски возникновения дорожно-транспортных происшествий. Сотрудники Госавтоинспекции призвали водителей соблюдать особую осторожность и напомнили основные правила безопасности.

Специалисты рекомендуют снизить скорость движения, поскольку мокрая дорога становится скользкой и увеличивает риск аквапланирования. Также важно увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта, так как это даст дополнительное время для маневрирования и экстренного торможения.

Для улучшения видимости в условиях дождя необходимо включить фары. При проезде через лужи следует избегать резких маневров, ускорения и торможения. Пешеходам рекомендуется использовать световозвращающие элементы на одежде, особенно в темное время суток.

