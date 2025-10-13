В Ростовской области водителям напомнили о правилах безопасности в непогоду

В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий и ожидаемыми дождями в Ростовской области повышаются риски возникновения дорожно-транспортных происшествий. Сотрудники Госавтоинспекции призвали водителей соблюдать особую осторожность и напомнили основные правила безопасности.
Специалисты рекомендуют снизить скорость движения, поскольку мокрая дорога становится скользкой и увеличивает риск аквапланирования. Также важно увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта, так как это даст дополнительное время для маневрирования и экстренного торможения.
Для улучшения видимости в условиях дождя необходимо включить фары. При проезде через лужи следует избегать резких маневров, ускорения и торможения. Пешеходам рекомендуется использовать световозвращающие элементы на одежде, особенно в темное время суток.
