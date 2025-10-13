В Ростовской области водителям напомнили о правилах безопасности в непогоду

Специалисты рекомендуют снизить скорость движения, поскольку мокрая дорога становится скользкой и увеличивает риск аквапланирования. Также важно увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта, так как это даст дополнительное время для маневрирования и экстренного торможения.