Готовить руководителей высшего уровня. В Академии управления представили нового ректора

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/ Первый заместитель главы Администрации Президента Владимир Перцов представил коллективу Академии управления при Президенте Беларуси нового ректора Дениса Дука, передает корреспондент БЕЛТА.
Лукашенко потребовал устранить «страшный косяк» в Академии управления и сделать ее лучшей в стране Новый ректор Академии управления высказался о возможном внедрении онлайн-формы обучения.
Денис Дук, работавший до настоящего времени ректором Могилевского государственного университета имени А. А. Кулешова, сегодня назначен ректором Академии управления при Президенте Беларуси. На этом посту он сменил Игоря Бузовского, который руководил вузом с июня 2024 года.
Владимир Перцов пожелал новому ректору успехов и результативной работы, добавив, что Денис Дук хорошо знает сферу образования, потому вникнуть во все вопросы ему будет несложно. «Самое главное — обозначить и поставить в приоритет тот статус и ту роль, которую Академия управления выполняет и должна выполнять лучше. Это подготовка государственных управленцев, государственных менеджеров», — сказал Владимир Перцов.
Он отметил, что в Академии управления еще с советских времен наработан богатый опыт подготовки высококвалифицированных кадров и лучшее из этой школы не должно отметаться в сторону. «Но в то же время есть много методик, практик преподавания, контроля, которые пока мы еще не применяем. А если не будем идти в ногу со временем, будем отставать. Этого себе позволить не можем», — добавил Владимир Перцов.
Денис Дук поблагодарил за оказанное доверие и отметил, что для него было неожиданным назначение на такую высокую должность. «Задачи, которые поставлены Президентом, должны быть выполнены, — отметил Денис Дук. — Академия, как сказал Президент, должна быть лучшим учебным заведением страны. Это не значит, что все плохо, все не так. Но время меняется стремительно, вызовы серьезные сегодня стоят перед системой образования, перед управленцами. Поэтому главная задача — готовить управленцев самого высокого уровня для социальной, производственной сфер, идеологической вертикали», — сказал Денис Дук. -0-
Фото Максима Гучека.