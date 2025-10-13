Готовить руководителей высшего уровня. В Академии управления представили нового ректора

Он отметил, что в Академии управления еще с советских времен наработан богатый опыт подготовки высококвалифицированных кадров и лучшее из этой школы не должно отметаться в сторону. «Но в то же время есть много методик, практик преподавания, контроля, которые пока мы еще не применяем. А если не будем идти в ногу со временем, будем отставать. Этого себе позволить не можем», — добавил Владимир Перцов.