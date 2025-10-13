«Я так испугалась!» Анджилиша про случай с подписчиками, популярность и хейт

Как справляться с хейтом? Какие неприятные ситуации были с подписчиками? Почему приходится часто менять место жительства? Съемочная группа БЕЛТА задала эти и другие вопросы белорусскому блогеру, артистке Анджилише в проекте «Белорусы в кадре».
— Могу сказать, что у меня была своеобразная предрасположенность: я очень любила в детстве смотреть разных блогеров, как они снимают, показывают свою жизнь, танцуют, куда-то ходят, поют. В школе я была суперактивисткой, снимала ролики на мероприятиях, монтировала их очень долго, старалась изучить, как это делается и смотрится. Занимала призовые места. И в какой-то момент стала выкладывать свои ролики во ВКонтакте, YouTube. Конечно, это выглядело максимально нелепо, но очень меня вдохновляло.
Видео начали смотреть, люди писали комментарии — не только негативные, но и положительные: «Вау, мне нравится на тебя смотреть! Продолжай в том же духе!» Выкладывала и в TikTok (раньше это было Musical.ly, немножко другая платформа), и как-то сразу получилось набирать просмотры. То есть не понадобилось много времени, чтобы раскачаться. Дисциплинировала себя: мне надо. И постепенно, шестеренка за шестеренкой, переросла в блогера, сама того не понимая. Для меня это было хобби, мотивация и вдохновение.
«Я очень испугалась».
— Что касается популярности, ее плюсов и минусов — очень много и того и другого. Наверное, из плюсов я выделила бы то, что езжу по разным городам и странам. Побывала в Казахстане, три тысячи человек пришли на нас посмотреть. Были в Якутске, на День города нас позвали выступать, тоже где-то около трех тысяч пришло. В Москву часто ездим, выступаем, для меня это тоже плюс, потому что я человек, который любит дорогу. Сама по себе скоростная, мне надо везде побывать. Знакомлюсь с разными классными людьми, это тоже очень круто.
Что касается минусов… Многие знают, и к этому надо быть готовой. Потому что наблюдают, обсуждают как никого другого, ходят следом, фотографируют исподтишка и выкладывают во все социальные сети, пишут адрес и тоже рассылают. К этому надо быть готовой эмоционально.
Бывали случаи, когда ко мне стучались очень сильно, открывали дверь, заходили в квартиру. У меня было такое, что я сижу, а подписчики стучат. И я поняла: не хочу обращать на вас внимание, стучите, делайте что хотите, мне все равно. Дети просто открыли дверь и начали кричать. Я так испугалась, сразу паника началась: «Что делать?» Выбежала, начала ругаться — хотя и понимаю, что, наверное, так делать не нужно и вообще стоит закрываться на все замки. Теперь и закрываюсь, и переезжаю по десять раз за год.
«Не было никаких запретов».
— Моя семья меня очень поддерживала. Они с самого детства видели, что я очень творческий человек, и просто направляли. «Я хочу на танцы». — «Иди, мы тебя поддержим». — «Я хочу на вокал». — «Хорошо, давай мы тебе оплатим, занимайся». — «Хочу камеру». — «Купим». Наверное, в семье и не думали, что это сможет перерасти в настолько большое дело. И не думали, что это так серьезно. Скорее, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало.
Так я и поняла, что моя семья не против, наоборот. Поддержали и в поступлении: «Хочешь на кинотелеоператора? Ради бога, давай». И в Минск со мной ездили, и на ЦТ ходили. Не получилось с этим — поступила в другой вуз, тоже творческий. Даже был период, когда я хотела стать юристом, и услышала: «Давай попробуем!» Не было никаких запретов, и я благодарна своей семье за это.
Щепетильная тема.
— Это такая щепетильная тема для меня — хейт в интернете. Изо дня в день пишут очень много негативных комментариев как дети, так и взрослые люди. Внешность оскорбляли, говорили, что я уродина. Самое обидное — когда так пишут взрослые люди, в своих пабликах оскорбляют, называют такой и сякой. Эти помойки, знаете? «Только дай повод, я хочу про тебя написать».
Недавно я снимала длинный ролик на YouTube, подходила к подписчикам и говорила: «Узнаете тренд, я вам денежку дам за то, что вы угадали». Такое взаимодействие. Один парень назвал меня пучеглазой уродиной, что снимаю не очень классный контент. Это получилось запечатлеть на камеру, но эмоционально пережить было трудно.
Блогеры же не хотят публиковать у себя плохие видео с плохим смыслом. Мы стараемся вкладывать в них позитив, проще относиться ко всему. А люди переворачивают так, будто мы враги народа, с которыми лучше даже не связываться. Хотя мы за то, чтобы нести добро, в детские умы вкладывать правильные ценности. Ведь дети, как губки, впитывают все, а сейчас в интернете очень много негатива — блогеры стараются его отсеивать.
Еще больше подробностей в видео БЕЛТА.
| Подготовлено по видео БЕЛТА. Скриншоты видео.
