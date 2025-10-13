«Я так испугалась!» Анджилиша про случай с подписчиками, популярность и хейт

— Что касается популярности, ее плюсов и минусов — очень много и того и другого. Наверное, из плюсов я выделила бы то, что езжу по разным городам и странам. Побывала в Казахстане, три тысячи человек пришли на нас посмотреть. Были в Якутске, на День города нас позвали выступать, тоже где-то около трех тысяч пришло. В Москву часто ездим, выступаем, для меня это тоже плюс, потому что я человек, который любит дорогу. Сама по себе скоростная, мне надо везде побывать. Знакомлюсь с разными классными людьми, это тоже очень круто.