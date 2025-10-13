«Ушла из дома 6 октября». В Минске милиция ищет 20-летнюю девушку, которая ушла в неизвестном направлении и не выходит на связь

В ведомстве уточнили, что разыскивается 20-летняя Елена Мохань. Она 6 октября ушла из дома по улице Кижеватова в неизвестном направлении. До настоящего времени она не выходит на связь. На вид девушке от 23 до 25 лет. Ее рост 170−175 сантиметров, среднее телосложение, волосы черные и каре до плеча.