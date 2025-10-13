В Химках обустроят безопасную пешеходную дорожку к школе № 30

Специалисты уже приступили к работе. Они начали расчищать территорию. Площадь новой пешеходной зоны составит более 1500 квадратных метров. Вдоль всего маршрута смонтируют современные опоры освещения и камеры видеонаблюдения. Территорию также благоустроят. Там поставят лавочки и урны, а также высадят более 700 кустарников. Завершить все работы планируют до конца 2025 года.