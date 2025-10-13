В Химках обустроят безопасную пешеходную дорожку к школе № 30

Пешеходную дорожку к школе № 30 обустроят в подмосковных Химках в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации городского округа.
Дорожка, в частности, появится в жилом квартале Свистуха. Там также обустроят места для отдыха. По пешеходной дорожке школьники смогут добираться на учебу от остановки общественного транспорта «Свистуха».
Специалисты уже приступили к работе. Они начали расчищать территорию. Площадь новой пешеходной зоны составит более 1500 квадратных метров. Вдоль всего маршрута смонтируют современные опоры освещения и камеры видеонаблюдения. Территорию также благоустроят. Там поставят лавочки и урны, а также высадят более 700 кустарников. Завершить все работы планируют до конца 2025 года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.