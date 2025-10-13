210 пассажиров застряли в Сургуте: вылет в Уфу задержали на сутки

Рейс, выполняющий вахтовые перевозки из Сургута в Уфу, задержали более чем на 24 часа. Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, причиной задержки стало позднее прибытие воздушного судна в аэропорт Сургута.
Согласно данным надзорного ведомства, первоначально запланированный на сегодня вылет (10:30) перенесен на 10:15 завтрашнего дня.
На задержанный рейс ожидается 210 пассажиров. Сургутская транспортная прокуратура взяла ситуацию на контроль для недопущения нарушений прав пассажиров. Надзорное ведомство следит за соблюдением авиакомпанией Федеральных авиационных правил, включая обеспечение пассажиров всеми положенными услугами в случае длительной задержки рейса.
