В Ростовской области с 15 октября откроется сезон охоты на пушных зверей

С 15 октября в Ростовской области официально откроется сезон охоты на пушных зверей. Соответствующую информацию опубликовало министерство природных ресурсов и экологии региона.
Как сообщают в ведомстве, в период с 15 октября по 28 февраля будет разрешена охота на норку, куницу, хорька и белку.
Ранее в регионе уже открылись другие охотничьи сезоны. С 4 октября разрешена охота на фазана и вальдшнепа, а с 11 октября — на водоплавающую дичь.
А с первого ноября разрешено будет охотиться на лисицу, енотовидную собаку и корсака.
