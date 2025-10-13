Ричмонд
В Ростовской области с 15 октября откроется сезон охоты на пушных зверей

Сезон осенней охоты открывается в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

С 15 октября в Ростовской области официально откроется сезон охоты на пушных зверей. Соответствующую информацию опубликовало министерство природных ресурсов и экологии региона.

Как сообщают в ведомстве, в период с 15 октября по 28 февраля будет разрешена охота на норку, куницу, хорька и белку.

Ранее в регионе уже открылись другие охотничьи сезоны. С 4 октября разрешена охота на фазана и вальдшнепа, а с 11 октября — на водоплавающую дичь.

А с первого ноября разрешено будет охотиться на лисицу, енотовидную собаку и корсака.

