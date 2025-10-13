Московский завод в 7 раз увеличил выпуск дробильно-сортировочных установок

Компания «Карьерный клуб», базирующаяся в Москве, увеличила выпуск дробильно-сортировочных установок в 7 раз благодаря участию в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в департаменте экономической политики и развития столицы.
В качестве пилотного потока для внедрения улучшений в компании выбрали процесс производства дробильно-сортировочного оборудования. На него приходится 16% всей выручки. С помощью экспертов на предприятии внедрили почасовой производственный анализ. Кроме того, рабочие пространства были реорганизованы в соответствии с бережливыми принципами.
Благодаря этому кардинально сократились сроки изготовления продукции. Если раньше на сборку одной установки у бригады из 6 рабочих уходило около полугода, то теперь на это требуется всего 30 дней. Время изготовления ключевого узла также сократилось на четверть.
На производстве пересмотрели логистику в цехах, промаркировали места хранения, оптимизировали складские запасы и нагрузку на персонал. Это позволило значительно повысить эффективность работы.
Для закрепления успеха на предприятии обучили бережливым технологиям более 20 сотрудников. При этом двое из них стали сертифицированными тренерами. Полученный опыт в компании планируют распространить на другие производственные процессы.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.