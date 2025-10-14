Создание Тарховского заказника утвердили в Петербурге

Новый статус накладывает запрет на все виды деятельности, которые могут нанести ущерб природе. В частности, теперь в «Тарховском» нельзя разводить огонь, оставлять мусор, рубить деревья, выгуливать сельскохозяйственных животных, передвигаться на транспорте, строить, загрязнять землю и воду и т. п.