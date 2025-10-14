Создание Тарховского заказника утвердили в Петербурге

Решение принято на рабочем совещании правительства. «Фонтанка» ранее рассказывала о проектах новых заказников «Тарховский» и «Сестрорецкие дюны».
«Новый заказник “Тарховский” стал восемнадцатой особо охраняемой природной территорией в Петербурге. Его создание поможет нам сохранить природные ландшафты побережья в этой части Финского залива. В границах заказника зарегистрировано порядка 60 видов флоры и фауны, занесённых в Красную книгу Санкт-Петербурга. Там находятся места гнездования и остановок птиц, произрастают редкие растения», — рассказал Беглов.
Среди краснокнижных видов, которые живут на этой территории, — малый лебедь, скопа, орлан-белохвост, большой кроншнеп и малая крачка. Возраст сосен, елей и дубов в Тарховском заказнике достигает 200 лет.
Площадь охраняемой территории заказника составит 189 га. В заказнике проложат экологическую тропу для горожан и туристов, чтобы грамотно распределить антропогенную нагрузку.
Новый статус накладывает запрет на все виды деятельности, которые могут нанести ущерб природе. В частности, теперь в «Тарховском» нельзя разводить огонь, оставлять мусор, рубить деревья, выгуливать сельскохозяйственных животных, передвигаться на транспорте, строить, загрязнять землю и воду
Границы нового заказника включают в себя Тарховский лесопарк, который находится в Сестрорецке, рядом с железнодорожными станциями Тарховка и Разлив.